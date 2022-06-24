土耳其物價飆升經濟惡化 民團：敘難民遭視禍首

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）土耳其通貨膨脹率飆升，百姓叫苦。「敘利亞難民團結協會」會長阿里認為，土國經濟惡化，民眾對難民的憤怒加劇。物價接二連三上漲，有些人將怒氣轉向難民，視難民為罪魁禍首。

非政府組織「敘利亞難民團結協會」（The Association for Solidarity with Syrian Refugees）自2014 年起，致力於土耳其西部伊茲米爾（Izmir）推動難民參與地方政府決策、性別平等及難民獲得基本權利等議題。獨立新聞網站Bianet昨天報導，安卡拉「庇護暨移民研究中心」（İGAM）21日頒獎肯定阿里（Muhammed Saleh Ali）相關作為。

自2011年敘利亞內戰爆發以來，土耳其已接納逾400萬難民，對當地形成沉重負擔，土耳其公民與敘利亞難民間也趨緊繃。阿里對Bianet表示，10年前敘利亞人湧入土耳其時，土耳其民眾較為支持。

「如今土國民眾認為難民造成土耳其經濟危機。土耳其經濟不景氣，有些人認為難民是造成物價攀升的原因。當麵包價格上漲時，也有人認為這是敘利亞難民所致。」

他說，10年前有股從敘利亞到土耳其的移民潮。「我們知道來的人不願如此，但戰爭迫使他們這麼做」。10年前，當地對難民的態度是積極正面的。土耳其民眾及政府常支持難民。

「當然，沒有人預料到難民會在土耳其停留10至15 年」。阿里表示，10年後，心態產生變化。人們開始認為敘利亞勞工在與他們競爭工作機會，勞工開始說，「400萬至500萬的難民正在瓜分我們的錢」。

阿里指出，土耳其若干地方政府及政黨未分析土耳其政經局勢，一心製造假文件及煽動針對難民的仇恨言論。「政府還強化對難民的規定。他們希望我們遷移到別處，但土耳其與歐洲的邊界已經關閉」。

仇恨難民的原因除了政治言論外，阿里認為，還有其他許多因素。例如，敘利亞人與土耳其人結婚，導致社會緊張及仇恨。除此之外，「敘利亞人不事生產，平白無故獲得報酬，免費居住」等假新聞也傷害社會。

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「當一名敘利亞人犯錯時，他們（土耳其人）會一竿子打翻一條船。這類仇恨不是在一兩天內發生的」。阿里也說，媒體未報導難民對土耳其經濟的貢獻。敘利亞人湧入後，大批投資者從敘利亞進入土耳其並開設工廠。

他表示，融入異國社會並不容易，也無法單方面進行。難民身分是一項權利，但從來不是種選擇。難民也可以豐富社會。「單憑一朵花，無法打造花園，難民可以透過自身文化為這座花園添色」。（編輯：黃自強）1110624