英國會補選連敗 執政保守黨主席陶敦請辭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦24日綜合外電報導）處境艱難的英國首相強生所屬保守黨今天在兩場國會補選接連慘敗，其中包括失去在英格蘭西南部百年來都是保守黨所掌握的席次，這也致使保守黨主席陶敦請辭。

英國中間派自由民主黨（Liberal Democrats）在今次國會補選驚人扭轉情勢，拿下蒂威頓和荷尼頓（Tiverton and Honiton）選區席次，保守黨曾在2019年12月大選中贏得這個選區，比第二名對手多出逾2萬4000張選票。

與此同時，主要反對黨工黨重新奪回英格蘭北部的韋克費德（Wakefield）選區席次。在兩年半前英國國會大選，工黨曾大敗寫下數十年最差選舉表現，如今出現東山再起的跡象。

這也是保守黨從去年開始一系列選舉失敗中的最新一次，這次慘敗結果致使保守黨黨主席陶敦（Oliver Dowden）立即請辭。

陶敦是強生（Boris Johnson）的關鍵盟友，他在給保守黨領袖的辭職信中寫道：「我們的支持者對最近發生的事件感到苦惱和失望，我也有與他們一樣的感受。」

「我們不能像往常一樣繼續工作。必須有人承擔責任，我的結論是，在這種情況下，我繼續留任是不對的。」

但正在非洲國家盧安達出席大英國協政府領袖會議（Commonwealth Summit）的強生堅稱，他不會下台。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）今天則表示，他決心繼續努力解決生活成本危機，並稱他們「全部」都要為執政的保守黨稍早在國會補選的慘敗負責。

他說：「我很遺憾我的同事和朋友陶敦今天早上決定請辭。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1110624