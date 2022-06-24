烏克蘭成歐盟候選國 俄軍占領烏東關鍵地區

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（中央社基輔24日綜合外電報導）歐洲領袖正式接受烏克蘭成為歐盟候選國，烏國總統澤倫斯基形容這是與歐盟關係「歷史性的一刻」。在此期間，烏東盧甘斯克州利西昌斯克市以南一個關鍵地區，已被俄軍完全占領。

● 烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

歐洲領袖正式接受烏克蘭成為歐盟候選國，這個牽動地緣政治的大膽動作是因俄羅斯入侵烏克蘭而起，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容這是與歐盟關係「歷史性的一刻」。

路透社報導，歐盟在為期兩天的峰會中，決定讓烏克蘭和摩爾多瓦成為候選國。雖然兩國可能得花超過10年才有成員國資格，這仍是象徵性的一步，代表歐盟有意深入前蘇聯地區。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）形容，摩爾多瓦成為歐盟候選國是歷史性的一天，同時表示：「眼前道路艱難，需要做很多工作，投注大量努力。」

● 烏克蘭失去烏東一關鍵地區 被俄軍完全占領

一名烏克蘭地方官員在電視節目上表示，截至24日早上，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）利西昌斯克市（Lysychansk）以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。

戈爾斯科耶（Hirske）地方首長巴布琴科（Oleksiy Babchenko）在電視節目上表示：「不幸的是，截至今天為止…整個戈爾斯科耶區都被占領了。市郊有一些無足輕重的局部交火，但敵人已經進入該區。」

失去戈爾斯科耶及其周圍幾個地區，使盧甘斯克州最後一個由烏克蘭控制的主要城市利西昌斯克市，面臨俄軍從三方包圍的危險。

● 美國務卿：俄烏戰爭 使飢餓人口再增5000萬

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在柏林表示，是俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，而非西方的制裁，將使飢餓人口再增加4000萬或5000萬人。

布林肯在與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行的聯合記者會上說：「除了俄國封鎖烏克蘭，以及俄國在許多情況下出於政治原因，拒絕出口自己的穀物之外，沒有其他理由。」

● 俄羅斯減少供應量 德國提高警戒層級

俄羅斯削減對德國的天然氣供應後，德國23日升高緊急計畫的警戒層級，距離實施天然氣配給制又更近一步。德國稱俄羅斯限制天然氣供應是有政治動機，克里姆林宮說這樣的講法很「奇怪」。

跟許多其他歐洲國家一樣，德國也高度依賴俄羅斯的能源進口，以滿足國內需求。

德國調高至「警戒」等級，即緊急計畫3階段中的第2階段，距離最後階段又更近一步；一旦調高到最後階段，歐洲最大經濟體德國將實行天然氣配給制。

● 北頓內茨克遭俄軍轟成廢墟 烏克蘭將撤出部隊

烏克蘭東部盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）24日說，烏克蘭軍隊在這個東部城市戰場上與俄羅斯激戰數週後，將不得不從北頓內茨克撤退。

轄區包括北頓內茨克（Severodonetsk）的盧甘斯克州州長蓋戴在通訊軟體Telegram說：「烏克蘭武裝部隊將不得不從北頓內茨克撤退。他們已經接到命令要這樣做。」（編輯：陳昱婷/核稿：陳正健）1110624