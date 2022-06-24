烏克蘭失去烏東一關鍵地區 被俄軍完全占領

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烏克蘭東部盧甘斯克州利西昌斯克市以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。（中央社製圖）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）一名烏克蘭地方官員在電視節目上表示，截至今天早上，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）利西昌斯克市（Lysychansk）以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。

戈爾斯科耶（Hirske）地方首長巴布琴科（Oleksiy Babchenko）在電視節目上表示：「不幸的是，截至今天為止…整個戈爾斯科耶區都被占領了。市郊有一些無足輕重的局部交火，但敵人已經進入該區。」

失去戈爾斯科耶及其周圍幾個地區，使盧甘斯克州最後一個由烏克蘭控制的主要城市利西昌斯克市，面臨俄軍從三方包圍的危險。

俄國國防部今天表示，俄軍已經在戈爾斯科耶包圍約2000名烏克蘭軍隊，其中包括80名外籍士兵。路透社無法獨立核實這一說法。

烏克蘭今天表示，烏國軍隊正在從利西昌斯克市的雙子城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）撤出，這將是烏克蘭試圖擊敗俄軍所面臨的重大挫折。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110624