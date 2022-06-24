更多編輯台推薦新聞：
險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志
國際

險被開腦勇出櫃 印度王子寧負公主挺同志

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞
娛樂

10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生
兩岸

香港蘋果日報結業一年 前記者秉持野豬精神繼續積極人生

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
首頁 / 國際

烏克蘭失去烏東一關鍵地區 被俄軍完全占領

2022/6/24 20:08（6/24 20:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭東部盧甘斯克州利西昌斯克市以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。（中央社製圖）
烏克蘭東部盧甘斯克州利西昌斯克市以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）一名烏克蘭地方官員在電視節目上表示，截至今天早上，烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）利西昌斯克市（Lysychansk）以南一個地區已被俄羅斯軍隊「完全占領」。

戈爾斯科耶（Hirske）地方首長巴布琴科（Oleksiy Babchenko）在電視節目上表示：「不幸的是，截至今天為止…整個戈爾斯科耶區都被占領了。市郊有一些無足輕重的局部交火，但敵人已經進入該區。」

失去戈爾斯科耶及其周圍幾個地區，使盧甘斯克州最後一個由烏克蘭控制的主要城市利西昌斯克市，面臨俄軍從三方包圍的危險。

俄國國防部今天表示，俄軍已經在戈爾斯科耶包圍約2000名烏克蘭軍隊，其中包括80名外籍士兵。路透社無法獨立核實這一說法。

烏克蘭今天表示，烏國軍隊正在從利西昌斯克市的雙子城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）撤出，這將是烏克蘭試圖擊敗俄軍所面臨的重大挫折。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110624

延伸閱讀
北頓內茨克遭俄軍轟成廢墟 烏克蘭將撤出部隊俄烏激烈交戰 爭奪頓巴斯雙子城控制權烏克蘭成歐盟候選國 西化長路終於開花巴爾幹國家多年進不了歐盟 提醒烏克蘭別抱幻想別馬克宏式、蕭依古化 烏克蘭抗戰不忘幽默
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北頓內茨克遭俄軍轟成廢墟 烏克蘭將撤出部隊