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北頓內茨克遭俄軍轟成廢墟 烏克蘭將撤出部隊

2022/6/24 15:31（6/24 15:49 更新）
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烏克蘭軍隊在東部戰場與俄羅斯激戰數週後，不得不從北頓內茨克撤退。圖為盧甘斯克地區房屋遭砲擊。（圖為facebook.com/UA.National.Police）
烏克蘭軍隊在東部戰場與俄羅斯激戰數週後，不得不從北頓內茨克撤退。圖為盧甘斯克地區房屋遭砲擊。（圖為facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州長蓋戴今天說，烏克蘭軍隊在這個東部城市戰場上與俄羅斯激戰數週後，將不得不從北頓內茨克撤退。

轄區包括北頓內茨克（Severodonetsk）的盧甘斯克州（Lugansk）州長蓋戴（Sergiy Gaiday）在通訊軟體Telegram說：「烏克蘭武裝部隊將不得不從北頓內茨克撤退。他們已經接到命令要這樣做。」

「持續留在幾個月來遭到無情砲擊的位置上是沒有意義的。」他說，由於持續不斷的轟炸，這座城市「幾乎變成瓦礫堆」。

他說：「所有關鍵的基礎建設都已被摧毀。90%的城市遭到破壞，80%的房屋將不得不拆除。」

奪取頓巴斯（Donbas）地區的北頓內茨克一直是俄羅斯的主要目標，因為他們試圖占據烏克蘭東部的大片地區。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1110624

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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