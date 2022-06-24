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烏克蘭成歐盟候選國 澤倫斯基讚「歷史性一刻」

2022/6/24 03:37
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（中央社布魯塞爾/基輔23日綜合外電報導）歐洲領袖今天正式接受烏克蘭成為歐盟（EU）候選國，這個牽動地緣政治的大膽動作是因俄羅斯入侵烏克蘭而起，烏國總統澤倫斯基形容這是與歐盟關係「歷史性的一刻」。

路透社報導，歐盟在為期兩天的峰會中，決定讓烏克蘭和摩爾多瓦成為候選國。雖然兩國可能得花超過10年才有成員國資格，這仍是象徵性的一步，代表歐盟有意深入前蘇聯地區。

歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）推文說：「歷史性的一刻。今天標誌了你們邁向歐盟的關鍵一步，我們共享未來。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則回應樂見歐盟此舉，形容這是烏克蘭與歐盟關係「獨特且歷史性的一刻」，並推文稱「烏克蘭的未來在歐盟」。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）也形容，摩爾多瓦成為歐盟候選國是歷史性的一天，同時表示：「眼前道路艱難，需要做很多工作，投注大量努力。」

這項決定就此啟動歐盟自冷戰後歡迎東歐國家加入以來，最具野心的擴張行動。

來自烏國哈爾科夫市（Kharkiv）、現居布魯塞爾的34歲烏克蘭人齊成柯（Ivan Zichenko）說：「烏克蘭所有人都在看，等待這項決定。對於提振他們的士氣，這非常、非常重要。」

同時有幾十人在歐盟領袖會議場外集會，高喊「烏克蘭屬於歐洲」。不過，歐盟內部也有人擔心持續擴張後該如何保持一致性。（譯者：楊昭彥）1110624

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