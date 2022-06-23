烏克蘭152處歷史遺跡遭破壞 英對俄實施新制裁

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聯合國統計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出馬立波劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）自俄羅斯入侵烏克蘭以來，聯合國教科文組織表示烏克蘭已有152處歷史遺跡遭戰火破壞；另外，英國對俄羅斯實施新一輪貿易制裁，禁止出口一系列商品和技術以及航空燃油。

● 聯合國：烏克蘭152處歷史遺跡 遭俄戰火破壞

聯合國教科文組織（UNESCO）23日表示，聯合國專家已經證實，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭152處文化和歷史遺址全部或部分遭到破壞。

法新社報導，聯合國教科文組織指出，遭破壞遺址包括博物館和紀念碑、教堂等宗教建築，以及圖書館和其他特殊建築。聯合國教科文組織正協助烏克蘭當局記錄損失。

聯合國教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在聲明中表示：「這些對烏克蘭文化遺址的反覆攻擊必須停止。所有形式的文化遺產在任何情況下，都不應被鎖定為攻擊目標。」

● 英國實施新貿易制裁 禁止向俄國出口航空燃油

根據英國政府網站發布的公告，英國23日對俄羅斯實施新的貿易制裁，其中包括禁止向俄國出口航空燃油。

這項「致出口商公告」列出的新措施，包括禁止向俄國出口一系列商品和技術、禁止出口航空燃油及出口英鎊或歐盟計價的紙幣。

公告還指出，對於提供與鋼鐵進口有關的技術援助、金融服務、資金和經紀服務也有新的禁令。

● Nike確定全面退出俄羅斯市場 數月內終止業務

美國運動服飾大廠耐吉（Nike）23日證實，它加入麥當勞（McDonald's）和谷歌（Google）等西方大品牌行列，將完全退出俄羅斯市場。耐吉3個月前已暫停在俄國營運。

耐吉3月3日表示，為了回應俄羅斯在烏克蘭的行動，它在俄國的自有及負責經營的門市將全數暫停營運，但由獨立夥伴營運的門市仍將維持業務。

耐吉23日透過電郵聲明告訴路透社：「耐吉已經做出離開俄羅斯市場的決定。我們的優先考量，是在未來幾個月內我們以負責任方式逐步縮減業務時，確保我們能全力支持我們的員工。」

● 鐵路封鎖俄國飛地？ 立陶宛：莫斯科說謊

俄羅斯聲稱立陶宛對俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）發動鐵路封鎖，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）表示，這種說法是謊言。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，立陶宛18日根據歐洲聯盟制裁措施禁止俄羅斯途經立陶宛，在加里寧格勒州與俄羅斯本土之間運送鋼鐵等鐵金屬製品。俄羅斯聞訊揚言報復，譴責制裁行動非法，令人無法接受。

席莫尼特解釋，旅客從俄羅斯前往加里寧格勒州時，仍可自由跨越立陶宛領土，受制裁影響的俄國貨運也僅占約1%。

布魯塞爾一名高階外交官員表示，俄羅斯的「封鎖說」是虛假訊息，完全不是真的。

● 無國界記者組織：俄軍冷血處決烏克蘭攝影師

無國界記者組織（RSF）22日在長達16頁的報告中指出，今年3月13日當天，俄羅斯軍隊「冷血處決」烏克蘭攝影記者李文（Maks Levin）及他的友人查尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）。

路透社報導，李文生於1981年，生前是紀錄片製作人，從2013年起時而為路透社報導提供照片及影像，他在今年3月13日失蹤，無國界記者組織表示，李文當天遭到處決。

無國界記者組織指稱，該組織檢視了現場證據，包括子彈、李文被燒毀的汽車、4月1日發現李文及查尼紹夫遺體時所拍照片。（編輯：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110623