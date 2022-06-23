Nike確定全面退出俄羅斯市場 數月內終止業務

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）美國運動服飾大廠耐吉（Nike）今天證實，它加入麥當勞（McDonald's）和谷歌（Google）等西方大品牌行列，將完全退出俄羅斯市場。耐吉3個月前已暫停在俄國營運。

耐吉3月3日表示，為了回應俄羅斯在烏克蘭的行動，它在俄國的自有及負責經營的門市將全數暫停營運，但由獨立夥伴營運的門市仍將維持業務。

耐吉今天透過電子郵件聲明告訴路透社：「耐吉已經做出離開俄羅斯市場的決定。我們的優先考量，是在未來幾個月內我們以負責任方式逐步縮減業務時，確保我們能全力支持我們的員工。」

俄羅斯媒體5月報導，耐吉並未與它在俄羅斯的最大經銷商Inventive Retail Group（IRG）更新合約。IRG透過子公司Up And Run在俄國經營37間耐吉品牌門市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110623