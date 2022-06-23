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烏防長：收到美援先進火箭系統 盼扭轉戰局

2022/6/23 22:09（6/23 22:29 更新）
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烏克蘭國防部長列茲尼科夫在推特發文證實，「HIMARS已運抵烏克蘭。」（圖取自twitter.com/oleksiireznikov）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫在推特發文證實，「HIMARS已運抵烏克蘭。」（圖取自twitter.com/oleksiireznikov）
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭當局今天宣布，已收到美國提供的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），希望這種先進武器可以協助扭轉俄軍入侵的戰局。

烏國國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實，「HIMARS已運抵烏克蘭。感謝我的同僚兼好友＠SecDef奧斯汀（Lloyd J. Austin III，即美國國防部長奧斯汀）提供這些強大武器！對俄羅斯占領者來說，今年夏天將酷熱難熬，對其中的一些人來說，這將是他們人生中的最後一個夏天。」

列茲尼科夫並未透露烏國收到的HIMARS具體數量。

烏國當局曾表示，它需要HIMARS，才能與俄軍火箭系統的射程範圍互相匹敵。據稱俄軍經常使用火箭系統來打擊烏東頓巴斯（Donbas）的烏軍陣地。

華盛頓先前指出，基輔方面保證遠程武器不會被用來攻擊俄國領土，以免導致衝突升級。

莫斯科則揚言，如果西方向烏國供應高精度機動火箭系統使用的遠程飛彈，俄軍將攻擊更多「尚未受到打擊」的烏國目標。（譯者：施施）1110623

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