俄羅斯煉油廠遇襲起火 7飛彈擊中烏克蘭南部城市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯南部靠近烏克蘭的一座煉油廠今天疑遭無人機攻擊起火，烏克蘭尼古拉耶夫市則是被7枚俄軍飛彈擊中，同日還傳出俄美官方正在就烏國境內美籍戰士議題交換訊號。

俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）今天表示，州內新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）煉油廠發生火警，可能是無人機攻擊引起。

戈盧別夫在通訊軟體Telegram表示：「有一種版本說，一架無人飛行載具（UAV）攻擊廠內技術設備，引發火災。」他還說現場發現無人機碎片。

戈盧別夫並未說明無人機可能來自何方，他說火勢已撲滅，廠內所有人員已疏散，無人傷亡，煉油廠目前暫停運作以進行調查。

社群媒體上的畫面顯示，一架無人機朝煉油廠飛去後冒出巨大火球和黑煙。這座煉油廠距離俄烏邊界僅8公里。

煉油廠則發布聲明稱，兩架「來自西方邊界」的無人飛行載具攻擊廠內設備。

俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭後，數度指控基輔政府對俄烏邊界附近發動攻擊。

幾天前莫斯科指控烏克蘭朝克里米亞半島（Crimea）外海的黑海鑽油平台開火。克里米亞半島已於2014年被俄國併吞。

同日烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）表示，位於烏國南部的尼古拉耶夫市今天被7枚俄國飛彈擊中。但他未在Telegram聲明中提供傷亡或損失細節。

另一方面，俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天表示，針對烏克蘭境內美籍戰士議題，俄國與美國正在交換官方訊號。但他說莫斯科不認為華府準備認真處理此議題。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110622