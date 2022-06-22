烏克蘭稱北頓內茨克戰況如地獄 俄軍圖包圍姊妹城

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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯正集中兵力攻打烏克蘭東部頓巴斯地區兩個主要城市，盧甘斯克州州長蓋戴今天表示，烏東工業城市北頓內茨克的情況無異於「地獄」，而俄軍正圖包圍一河之隔的利西昌斯克。

蓋戴（Sergiy Gaiday）在社交媒體貼出的聲明中稱：「4個月來，我們所有的陣地都遭到俄軍所有各式武器攻擊，我只是想強調這一點。」

蓋戴補充說：「那裡簡直就是地獄。」他指的是北頓內茨克（Severodonetsk），俄軍數週來一直猛烈砲擊並試圖完全控制這座城市。他說：「我們的子弟正堅守陣地，只要需要，將繼續堅守。」

最近幾天，俄軍在北頓內茨克以南攻城掠地取得進展，並接近頓內茨河對岸的姊妹城市利西昌斯克（Lysychansk）。

蓋戴說，俄軍「企圖包圍」利西昌斯克，但烏克蘭軍隊仍控制著這座城市。他說：「利西昌斯克正遭到大口徑武器猛烈砲擊。」該市蒙受「巨大破壞」。

蓋戴表示，利西昌斯克民眾正穩步撤離，「我們正慢慢將人們送出去」。但他說，在北頓內茨克阿佐特化工廠（Azot）避難的數百名平民，因戰火猛烈無法離開。

他說：「若能達成最高層級協議，達成停火和有明確路線，撤離就有可能。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110622