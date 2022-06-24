歐盟納入烏克蘭等新成員 掀歐洲整合難題

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（中央社記者田習如台北24日電）歐盟最高權力機構歐洲理事會23日正式同意授與烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的候選國資格，使得目前候選國共達7國，後面還有積極爭取候選的喬治亞等國。這讓已有27個成員的歐盟大家庭，對於歐洲擴大整合前景既期待，又怕受傷害。

歐洲理事會（European Council）在為期2天的高峰會首日便通過讓烏克蘭和鄰國摩爾多瓦正式成為歐盟成員候選國，對俄羅斯的侵略行為賦予重大教訓意義，也確立了歐亞地緣政治的新版圖。另一方面，雖然距離完成審查還需多年，卻也掀起對歐盟擴大整合後種種難題的討論。

第一個讓歐盟領袖們難以啟齒的是錢事。歐盟財務收支若從成員國的角度看，施與受之間非常不均，「淨付出」的成員如德國、荷蘭、法國；「淨收穫」如波蘭、匈牙利、希臘等。如今，過去淨貢獻度排名在前的英國已脫歐，候選國則多半財力不足。

根據美國政治新聞網站Politico透露，因歐盟設有每7年一輪的長期預算計畫，歐盟官員已經開始擔心未來財務問題，尤其是對農田的補貼。目前歐盟對境內每公頃農地約補貼數百歐元，一旦農業大國烏克蘭加入，歐盟花了好多年才將農業補助占總支出7成降到3成多的努力恐將付諸東流。

歐盟另一大開銷，也就是對窮國的結構性改革基金，未來同樣面臨難題，畢竟等著加入的前蘇聯國家和西巴爾幹半島小國們都「嗷嗷待哺」。俄國侵略前，烏克蘭人均所得不到4千歐元，低於現今歐盟所有成員國。

第二個麻煩是隨著歐盟擴大，同盟國家之間究竟能有多志同道合？匈牙利差點成為歐盟全面抵制俄國石油政策的絆腳石，候選國之一的塞爾維亞更是跟歐盟抵制唱反調，在6月初與俄國簽署天然氣合約。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）甚至將俄國侵略行為拿來與當年北約（NATO）出兵塞爾維亞以阻止種族清洗相提並論。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）訪問學者貝雪夫（Dimitar Bechev）指出，歐盟擴大理應使民主和法治在境內更鞏固，但2004年加入歐盟的匈牙利和波蘭卻成為民主倒退的範例，法治遭破壞、新聞自由和公民社會被侵犯。

擁有民主法治體制是加入歐盟資格審查的重要條件，但成員國過河拆橋、選出民粹霸權領導人時怎麼辦？再如保加利亞等成員國收到豐厚歐盟補助款卻被質疑遭政客貪污。這些尷尬狀況還看不到歐盟有何具體解決辦法。

比利時智庫Bruegel學者蒂瑪茨絲（Maria Demertzis）指出第三個現實問題：歐盟是該擔心變得愈來愈難以治理，當成員國變多，彼此經濟發展程度、政府機構品質差距所帶來的協調困境會變得更明顯。

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德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前提議歐盟應認真考慮將共識決改為多數決，以免決策被少數國家綁架，但沒有得到什麼呼應，畢竟一夫當關的否決權力讓多數國家都捨不得放棄。

無論歐盟擴大整合後的實際運作會有多難，許多小國如今爭相靠向西邊，而非東邊的俄國和中國，仍代表歐盟理念和制度的價值勝出，這在地緣政治與經濟板塊競爭加劇的此刻，毋寧是最重要的事。（編輯：黃自強）1110624