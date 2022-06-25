美英日紐澳成立「藍色太平洋夥伴」強化區域合作

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國與澳洲、日本、紐西蘭、英國成立非正式集團「藍色太平洋夥伴」（Partners in the Blue Pacific, PBP），目的在促進與太平洋島國的經濟和外交關係。

路透社報導，中國尋求增加與太平洋島國的軍事、政治和經濟聯繫，美國總統拜登政府也矢言對印度太平洋地區挹注更多資源。

這個稱為「藍色太平洋夥伴」的集團，將尋求支持太平洋區域主義，並且強化太平洋島國與世界其他地區之間的經濟聯繫。

白宮說：「我們有志一同地支持造福太平洋人民的地區，在如何實現這個願景上也團結一致，依據的是太平洋區域主義原則、主權、透明度與問責制，最重要的是，由太平洋島國領導和指引。」

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）昨天表示，隨著華府加強參與，在這個具重要戰略意義的地區與中國抗衡，他預期未來會有更多美國高階官員訪問太平洋島國。

康貝爾表示，美國需要在太平洋地區成立更多外交機構，與有時「受到較少關注」的太平洋島國有更多聯繫。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110625