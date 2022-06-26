柏林慕尼黑數千人遊行 籲G7重視氣候變遷議題

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國疲於應付能源危機與烏克蘭戰爭，氣候變遷受重視程度不若以往，環保人士退而求其次，設法用吸睛方式傳達訴求，柏林和慕尼黑今天都有人走上街頭，呼籲當局重視這個議題。

十餘名活躍人士對柏林總理府噴灑看來像石油的黑色液體，並站在大樓前，高舉「節約石油而不是鑽井」的布條。

穿著橙色醒目夾克戴著安全帽的「上一代」（Letzte Generation）激進抗議團體成員，已成德國環保活動的新面孔。

參加抗議活動的24歲學生約翰松（Lina Joansen）說：「政府忽略了其他一切：寫了請願書，一百萬人走上街頭。」

活動人士希望政府承諾不會在北海（North Sea）鑽探石油。

與此同時，德國慕尼黑今天也有約4000人遊行，呼籲七大工業國集團（G7）領袖採取行動對抗貧窮、氣候變遷和世界飢餓問題，並結束對俄國化石燃料的依賴。

美國、德國、法國、英國、義大利、加拿大、日本的領袖明起將在德國巴伐利亞山脈的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行3天峰會，旨在增加對俄羅斯的壓力。俄羅斯對烏克蘭採取行動，造成全球糧食和能源短缺。

6個月前，德國選出新的聯合政府，承諾將氣候變化作為其首要任務之一。

綠黨20多年來首次掌權，與總理蕭茲（Olaf Scholz）領導的社會民主黨（SPD）以及自由派的自由民主黨（FDP）組成聯合政府。

綠黨籍的經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）宣布雄心勃勃的600億歐元（680億美元）氣候投資計劃，並承諾到2030年之前，德國將停止使用煤炭發電，80% 電力將來自再生能源。

但在那之後，氣候問題被烏克蘭戰爭、嚴重的能源危機和創紀錄的通貨膨脹所掩蓋。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110625