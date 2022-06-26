東京新增2004例COVID-19 連9天高於上週同日

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本部分地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續呈現升溫跡象，東京都今天新增2004例確診病例，連續9天高於上週同日；大阪及沖繩新增確診病例也都持續高於上週同日。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2004例確診病例，較上週日增加382例，連續9天高於上週同日。最近一週平均單日新增2018例，是前一週平均的125.9%。

日本經濟新聞統計，東京都至今累計病例數158萬7467例，包括4568例死亡病例。

大阪府今天新增1134例確診病例，較上週日增加約250例，至今累計病例數100萬6882例，包括5114例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1268例確診病例，較上週日增加256例，持續呈現增加趨勢，至今累計病例數24萬7776例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增81.02人染疫，沖繩縣以582.51人連續93天高居日本各地之冠；熊本縣以172.97人次之、鹿兒島縣以143.06人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110626