伊朗稱沙國盼恢復對話 傳卡達助美伊談判救核協議

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（中央社杜拜27日綜合外電報導）伊朗外交部發言人哈蒂柏札德今天說，沙烏地阿拉伯希望與伊朗恢復外交對話；他並提到若要挽救2015年核子協議，現在輪到華府作回應。據傳卡達將主持伊朗與美國的間接談判。

路透社報導，伊拉克總理昨天敦促區域宿敵沙烏地和伊朗恢復對談後，哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天在記者會上表示，沙烏地希望與德黑蘭（Tehran）政府恢復外交對話。

伊朗與沙烏地阿拉伯分別是中東地區的什葉派和遜尼派穆斯林強權，兩國在2016年斷交，且在葉門、敘利亞和其他地方，各自支持盟友大打代理人戰爭。

另外，針對挽救伊朗與世界列強2015年達成的核子協議一事，哈蒂柏札德今天在每週電視轉播記者會上說：「現在就看華府怎麼做。」各界預期在歐洲聯盟（EU）外交首長訪問伊朗後，挽救協議的談判很快會重啟。

伊朗媒體今天報導，卡達未來幾天將主持伊朗與美國之間的間接談判。

伊朗最高核協商代表的媒體顧問馬朗迪（Mohammad Marandi）今天告訴伊朗學生通訊社（ISNA）：「伊朗選定卡達主持談判，因為杜哈（Doha）政府與德黑蘭關係友善。」

德黑蘭與美國總統拜登（Joe Biden）的政府間接談判11個月後，負責協調磋商的歐盟今年3月邀請協議簽署國的外長，到奧地利維也納（Vienna）敲定協定，伊朗核子協議看似就要保住。

然而此後談判停擺，主因德黑蘭堅持華府須把伊朗菁英維安部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）從美國的「外國恐怖組織」（FTO）名單中移除。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）上週前往伊朗，他25日表示，預料未來幾天會在波斯灣某國恢復間接談判來化解僵局。

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一名消息人士表示：「美國的伊朗問題特使馬萊（Robert Malley）預料今天抵達杜哈，將與卡達外交部長會面。」一名伊朗官員則告訴路透社，伊朗最高核談判代表巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）「會參與6月28日至29日在杜哈的談判」。

根據2015年協議，伊朗限制自身核子計畫，交換美國、歐盟、聯合國（UN）放寬對伊朗的制裁。美國前總統川普（Donald Trump）2018年單方面退出協議，並恢復美國對伊朗的制裁，促使伊朗大約一年後開始違反核相關限制。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110627