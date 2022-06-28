印尼G20峰會邀蒲亭 克宮顧問：總統將親自出席

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天表示，總統蒲亭計劃今年11月出席在印尼舉行的20國集團（G20）高峰會議。

鄂夏柯夫對媒體說：「我們已收到正式邀請…並作出積極回應，表示我們有興趣參加。」

他說，距離11月15日至16日的印尼峇厘島峰會「還有許多時間」，俄羅斯的參與方式也可能有變，「但就目前而言，總統將親自與會」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，蒲亭去年10月透過視訊出席在羅馬舉行的G20峰會。

今年G20輪值主席國印尼因邀請俄羅斯與會而引發爭議。

俄羅斯入侵烏克蘭並被控犯下戰爭罪後，以美國為首的西方國家一直向雅加達施壓，要求將莫斯科排除在會議之外。

不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，儘管蒲亭預計將出席，他對參與這場會議仍抱持開放態度。

蕭茲指出，印尼也邀請了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）昨天同樣表示，她不排除在G20峰會與蒲亭同桌的可能。「當面告訴他我們對他的看法，這很重要。」

G20成員國約占世界經濟總產出的80%，而G7的貢獻約占31%。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110628