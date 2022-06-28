美官員：北約峰會將公布戰略概念 討論俄中威脅

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（中央社空軍一號28日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文表示，北大西洋公約組織（NATO）在即將於西班牙登場的峰會上，會公布一項戰略概念，內容將討論俄羅斯與中國構成的威脅，以及處理北約資金問題。

蘇利文（Jake Sullivan）說：「這項戰略概念將以明確用詞來形容俄羅斯構成的威脅，以及俄國粉碎歐洲和平的方式。它也將以明晰方式非常直接地談論中華人民共和國構成的多方面挑戰。」

蘇利文還說，美國將於北約峰會上宣布在歐洲各地進行新的長期軍事部署。他表示：「明天將明確宣布針對長期陸海空額外武力的承諾。」

蘇利文說，這些部隊將著重波羅的海、巴爾幹半島，以及北約東翼與俄羅斯接壤處。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天呼籲北約盟邦在本週於西班牙的峰會上展現團結。預計峰會將討論芬蘭與瑞典加入北約的申請案。

七大工業國集團（G7）領袖在德國巴伐利亞邦阿爾卑斯山區召開峰會後，馬克宏在記者會上表示：「馬德里（北約）峰會應向成員國，以及渴望加入北約並獲得我們支持申請的國家，釋出團結與力量的訊息。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1110628