北約峰會召開 拜登將首度與西班牙總理正式會談

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（中央社記者胡家綺馬德里28日專電）藉著北約峰會今天至30日在馬德里舉行，美國總統拜登將與西班牙總理桑傑士正式會面，實現西國長期以來期望推動的美西雙邊會談。這將是拜登上任以來首度與桑傑士正式會晤。

會談在西班牙當地時間今午舉行。拜登（Joe Biden）從德國舉行的七大工業國集團（G7）峰會飛抵馬德里空軍基地後，直接前往西班牙總理府蒙克洛亞宮（La Moncloa）與桑傑士（Pedro Sánchez）進行預計一個小時的會談。

會談結束後，拜登也將前往皇宮覲見西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）。

根據國家報（El Pais）指出，雖然雙方並沒有擬定明確的議程表，但檯面上有幾項重要議題有可能在會面時談論，包括俄烏戰爭對歐洲情勢的影響、不穩定的非洲沙赫爾地區（Sahel）和伊斯蘭恐怖運動在該地的發展、以及川普在任時期生效的赫姆斯柏頓法案（Helms-Burton Act）對西班牙造成的影響等。

依據美國國會於1996年通過赫姆斯柏頓法案，古巴流亡者將獲准在美國法院提告，指控私人企業和哈瓦那政府從1959年古巴革命收歸國有的財產牟利。由於法案衝擊歐洲企業，而招致反對，美國前幾任總統皆動用權限拖延法案生效，直到川普於2019年在任期間部分恢復啟用。

拜登和桑傑士在這次會面之前，僅曾在去年6月布魯塞爾北約峰會，以及10月羅馬20國集團（G20）峰會進行過短暫對話。此外，去年8月自阿富汗撤軍撤僑之際及過去幾天北約峰會展開之前，他們也有過幾次電話交談。

西班牙近期以觀察員身分出席在洛杉磯舉行的美洲峰會，並承諾將就其中一項計畫進行合作，亦即增加發放季節性工作許可給中美洲國家人民，以減輕美國的移民壓力。

西班牙外交官員表示，這次雙邊會談將有助美西兩國就已在進行合作的議題，取得更大進展。（編輯：陳惠珍）1110628