出席北約峰會恐刺激中國 韓國重申互尊互利原則

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（中央社記者廖禹揚台北29日電）韓國總統尹錫悅受邀出席北約峰會，韓國輿論憂心可能在美中角力中引發中方不滿。韓國國務總理韓悳洙對此重申堅持互尊互例原則，認為中國不會因此對韓國採取報復性經濟措施。

韓聯社報導，對於尹錫悅出席北大西洋公約組織（NATO）峰會可能引發中方不滿的相關提問，韓悳洙29日與媒體晚餐時表示，外界擔憂中國政府可能採取經濟上的報復，「但在國際追求尊重的價值與更好的原則時，中國若因不滿就採取經濟上的不利行動，並非正確的行為」。

他認為不會有這種事發生，「因為中國與我們的分工體系已相當成熟」。雖然韓國出口25%倚仗中國，但他不認為那些品項會因為中方不滿就受到影響，「更重要的價值跟國家利益的優先順位正在一點點改變」。

韓悳洙強調，即使遭遇如同因終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署問題的報復，韓國仍會堅持原有的外交原則。

對於美國白宮發言人柯比（John Kirby）日前提到，「中國對韓國要參與什麼會議沒有否決權」的說法，韓悳洙表示認同，「因安保需要參與的活動，中國要求參與或不參與都不合禮儀」。

這次北約峰會史無前例邀請韓國、日本、澳洲及紐西蘭等非成員國領袖出席，遭中國官方以印太地區不屬北大西洋地區反對。北約峰會預估將公布10年來第一次「新戰略文件」，同樣引發中方不滿，中國外交部發言人趙立堅日前要求北約「停止散播針對中方的不實之詞和挑釁言論」。

對於中方展現的反對態度，韓國總統辦公室官員日前表示，中方目前未就此作出具體施壓行動，「若韓國不出席，會面臨更多批評與質疑」，表明與國際社會站在同一陣線的立場。

官員表示，韓國政府這次參與峰會，是為了在國際秩序中扮演好核心國家角色，尋求符合「韓國品牌」的做法，並為此前來與相關國家進行合作討論。韓方近期也積極表達與北約強化合作立場，除規劃在布魯塞爾設立駐北約代表處，也將締結具體合作計畫。

尹錫悅在西班牙時間29日下午3時的「北約同盟國及夥伴國家峰會」環節中，預計發表約3分鐘演說，將藉此傳達韓方擴大與北約合作意願，並就北韓核問題籲請北約成員國持續協助。（編輯：馮昭）1110629