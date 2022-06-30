土耳其有條件不擋入北約 引發瑞典反對派疑慮

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩29日專電）土耳其在北約峰會第一天便有條件接受芬蘭、瑞典入會申請，兩國申請入北約進度迅速推進。儘管3國簽訂的備忘錄已完整公布在北約官網，瑞典國內反對派依舊對土耳其的要求多有疑慮。

在西班牙馬德里進行的北大西洋公約組織（NATO）峰會第一天晚間就傳來土耳其與芬蘭、瑞典達成協議，包括芬蘭、瑞典開放武器出口至土國，3國共同合作打擊恐怖主義。

芬蘭、瑞典兩國承諾不再支持庫德族組織人民保衛軍（YPG）與庫德民主聯盟黨（PYD），以及葛蘭運動（Gülen movement）。

儘管備忘錄全文已公布在北約與瑞典政府的官方網站，然而，備忘錄中並未清楚載明瑞典將如何與土耳其「共同」打擊恐怖主義，對於瑞典是否將依照土耳其要求，將庫德族異議分子遣送至土耳其等細節也未明，因此受到反對派強力批評。

反對派批評執政當局向土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）鞠躬哈腰，批評此舉的後果讓土耳其決定瑞典的外交政策，質疑瑞典將來是否加入土耳其的行列，打擊依照土耳其定義的恐怖主義？

反對最強烈的是庫德族無黨籍國會議員卡卡巴威（Amineh Kakabaveh），她曾被土國指為恐怖分子，也多次在社民黨（Social Democratic Party）遭遇不信任投票時，投下關鍵票，使得執政黨能順利繼續執政。她支持現任總理安德森（Magdalena Andersson）上台的交換條件，就是社民黨必須增加與庫德民主聯盟黨的合作。

瑞典當局此次與土耳其的協議，擺明打破了與卡卡巴威的承諾，因此，卡卡巴威在消息傳回瑞典之後，隨即表示，她不排除發起對外交部長林德（Ann Linde）的不信任案。

總理安德森對此表示，目前瑞典國會中有8成議員支持瑞典加入北約，她認為推動加入北約的外交部長應該不會因此受到國會不信任。

林德則表示，社民黨與卡卡巴威的協議是去年簽訂，期限到今年，而今年國會會期已結束，因此這個協議也已過期。

許多在瑞典尋求政治庇護的庫德族人也對瑞典是否將遣送土耳其指定的庫德族人至土耳其接受審判表示擔憂。

對此疑慮，安德森的回應是，瑞典將不會遣送任何瑞典公民，而遣送也會經過合法的調查後才會執行，沒有參與恐怖活動的庫德族公民不須過度擔心。

瑞典記者協會與無國界記者組織（Reporters Without Borders）都批評，這樣的協議讓居住在瑞典的土耳其裔流亡異議記者的人身安全更受威脅。今年初，就有土耳其裔的異議記者在斯德哥爾摩受到攻擊。

庫德裔的瑞典記者巴克西（Kurdo Baksi）表示，瑞典高興太早也太天真，瑞典人不知道自己在跟誰打交道。他表示，庫德族人協助世界打擊極端組織伊斯蘭國（IS），但在世界各地都被當作恐怖分子。他認為跟土耳其達成協議是瑞典歷史中非常尷尬的一刻。

卡卡巴威已發起宣傳，呼籲所有庫德族人在9月大選時不要把票投給社民黨。（編輯：周永捷）1110630