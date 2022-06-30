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20歲女子推嬰兒車中槍亡 紐約市長籲協尋凶手

2022/6/30 12:23
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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國紐約市警察局（NYPD）表示，一名20歲女子今天在紐約市街頭推嬰兒車時頭部中彈不治。紐約市長稱這是紐約槍枝暴力禍害的又一例子，他呼籲民眾協助尋找槍手。

路透社報導，這名受害人被送至大都會醫學中心（Metropolitan Hospital Center）後傷重不治。警方表示，她的小孩沒有受傷。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在曼哈頓（Manhattan）上東區（Upper East Side）事發現場附近召開的記者會上籲請民眾協尋槍手。

亞當斯表示：「我們會找到犯下這起駭人罪行的凶手，將他繩之以法。」

「紐約時報」提到，亞當斯在記者會上說，這是紐約槍枝暴力禍害的又一例子，也是他為何將打擊槍枝犯罪列為施政重點之一。

紐約市警察局在推特上表示，他們正在調查此案，居民應該避免接近事發區域。

據報一名身著黑衣的槍手從背後接近受害女子，並且朝她的頭部開一槍。

警方截至今晚還沒逮到任何嫌犯。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110630

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