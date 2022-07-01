中共3軍艦半個月繞日本一周 日方機艦情蒐警監

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）中國海軍3艘軍艦前晚現蹤沖繩縣宮古島的東北海域，昨天上午穿過日本沖繩本島與宮古島之間的海域。這3艘艦艇半個月左右的時間繞行了日本列島一周。

日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）昨天表示，6月29日晚間11時（台灣時間10時）左右，日本海上自衛隊觀察到中國海軍刃海級055型飛彈驅逐艦拉薩艦（舷號102）、旅洋III級052D型飛彈驅逐艦成都艦（舷號120），以及福池級903A型綜合補給艦東平湖號（舷號902）航行在沖繩縣宮古島東北約130公里海域。

這3艘艦艇朝西北方航行後，朝東海方向航行。

這些艦艇6月12日起到13日之間，從對馬海峽北上。其中，拉薩艦、成都艦於6月16日到17日之間穿越宗谷海峽；東平湖號於6月16日穿越津輕海峽，之後艦艇分別東進，6月20日在千葉縣犬吠埼東南約220公里處朝西南前進，6月21日航行在伊豆群島的須美壽島與鳥島之間的海域後朝西航行。

日本防衛省自衛隊出動海上自衛隊第14護衛隊所屬的「瀨戶霧」（部署於舞鶴）及海上自衛隊第5航空群所屬的P-3C反潛機（那霸）進行情報蒐集及警戒監視。

日本放送協會（NHK）報導，拉薩艦、成都艦、東平湖號等3艘艦艇花了約半個月的時間航行日本列島一周。在此之前，俄羅斯海軍艦艇6月也幾乎航行同樣的途徑，繞行日本列島一周。

日本產經新聞報導，前陣子另有6艘共軍艦艇及3架轟炸機等軍機在東海及太平洋上空反覆航行，很可能是與上述3艘艦艇在實施演訓。（編輯：高照芬）1110701