北約峰會花絮 地主國西班牙秀美食文化實力

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北約成員國領袖齊聚在西班牙黃金時代畫家委拉斯奎茲的「侍女」圖前合影。（圖取自twitter.com/desdelamoncloa）

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（中央社記者胡家綺馬德里1日專電）北大西洋公約組織（NATO）峰會昨天落幕，地主國西班牙於峰會期間連續舉辦兩場晚宴，由國王菲利佩六世和總理桑傑士輪流作東，分別在馬德里皇宮和普拉多美術館設宴，彰顯美食、文化實力。

6月28日峰會前夕，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（La reina Letizia）作東，在馬德里皇宮主辦歡迎晚宴，宴請逾60位前來與會的國際領袖及伴侶。

西班牙國王夫婦在王座大廳迎接與會代表。王后以一襲西班牙品牌黑色禮服、西班牙設計師高跟涼鞋、搭配王室家傳珠寶出席。

與會貴賓包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）夫婦、美國總統拜登（Joe Biden）夫婦、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）夫婦、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等國際領袖。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）當晚因召開記者會，發表土耳其與芬蘭和瑞典達成協議，不克參與。

國王菲利佩六世以英文發表談話，為晚宴開場。他特別提及，這是西班牙王宮歷史上首度聚集這麼多國家領導人。他對各國領袖表達期許，「團結向來是北約在其歷史上取得成功的關鍵，也是今日的基本價值。」

王室晚宴聘請米其林名廚龍塞羅（Paco Roncero）掌廚，菜單多達15道菜餚，其中包括13道西班牙小吃，向與會貴賓呈獻西班牙豐富的美食文化。

29日晚間，西班牙總理桑傑士和夫人葛梅茲（Begoña Gómez）設宴，在收藏眾多歐洲藝術傑作、西班牙最重要的普拉多美術館（Museo Del Prado）舉辦北約晚宴。

當天稍早，北約於峰會上公布了最新的「戰略概念」，令馬德里峰會成為北約成立73年以來，最具變革意義的一場峰會。

宴會正式開始前，各國領袖齊聚在美術館的鎮館之寶—西班牙黃金時代畫家委拉斯奎茲（Velázquez）的「侍女」（Las Meninas）圖前，留下難得的合影。

晚宴菜單由西裔美籍米其林名廚安德瑞斯（José Andrés）負責設計，他從本次峰會召開地點馬德里擷取靈感，端出甜點「馬德里的風味」，以當地特產如草莓、茴香酒、蛋捲、紫羅蘭糖，巧思製作而成。

安德瑞斯和他創辦的公益組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen），於俄烏戰事爆發後即動員當地餐廚，為烏克蘭人民供應新鮮熱食。

桑傑士特地邀請「基輔交響樂團」作為烏克蘭文化代表，為晚宴賓客演奏，提醒各國領導人俄烏局勢，也不忘向烏克蘭致敬。

根據國家報（El País）報導，峰會進展獲得歷史性進展後，當晚赴宴的領導人，在普拉多藝術瑰寶的環繞下，皆輕鬆談笑，享受西班牙藝術大師傑作、以及西班牙美食饗宴，賓主盡歡。

作為本次北約峰會東道主，西班牙除了在國防外交領域有所斬獲外，也成功向來訪的國際領導人，展現其美食與文化的精彩實力。（編輯：黃自強）1110701