俄飛彈攻擊敖德薩附近公寓和度假村 18人喪命

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）附近城鎮的一棟公寓大廈和兩個度假營地，今天遭到俄羅斯飛彈攻擊，造成至少18人死亡，數十人受傷。

敖德薩地區緊急事務官員布達倫科（Ihor Budalenko）告訴當地電視台，凌晨1點左右（台灣時間清晨6點）一枚飛彈擊中敖德薩附近別爾哥羅德-德涅斯特羅夫斯基區（Bilhorod-Dnistrovskyi）謝爾吉伊夫卡鎮（Serhiivka）一棟9層公寓大廈，造成16人死亡，他說已有41人獲救。

布達倫科稱，救援工作仍在進行，以尋找可能受困的人。這棟公寓住有152人。

敖德薩地區政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）表示，附近兩個度假營地也遭到俄羅斯飛彈襲擊。

敖達薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）在Telegram發文稱，總計有18人死亡，31人受傷住院。他說，俄羅斯使用的是蘇聯時代的Kh-22飛彈，這些飛彈皆來自黑海方向。

路透社無法獨立查證這起事件的細節。

烏克蘭軍方一位准將表示，俄軍地面部隊目前集中在烏東頓巴斯（Donbas）工業區，過去兩週俄羅斯對烏克蘭全境的飛彈攻擊次數增加一倍以上，其中逾半數使用的是蘇聯時代不精準的飛彈。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110701