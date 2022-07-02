更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

巨型非洲蝸牛現蹤美國佛州 當局下達檢疫令

2022/7/2 09:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯1日專電）美國佛羅里達州的農業主管當局6月底下達檢疫令，針對一種長達20公分的巨型非洲蝸牛發布病蟲害警報，在特定區域畫出檢疫區。

美國多家媒體報導，一名園藝工人近日在佛羅里達州的巴斯科郡（Pasco County）發現了這種非洲大蝸牛的蹤跡。這個威脅當地農業與生態的外來物種，過去2度遭撲滅，現在又捲土重來。

根據佛州農業與消費者服務部（FDACS）網站，這種巨型非洲蝸牛（Giant African Land Snail）是世界上最具破壞力的其中一種蝸牛，能啃食500種不同植物，不僅破壞自然環境，同時對人體也有威脅，牠身上的寄生蟲會引發人類的腦膜炎。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這種生長在熱帶及亞熱帶氣候的非洲大蝸牛最早是1969年在佛州出現，美國農業部花了7年的時間、投入100萬美元，在1975年全部撲滅。最近一次出現是2011年，直到2021年才撲滅。

佛州農業主管機關在6月底展開病蟲害防治計畫，準備投放藥劑，並畫出一塊檢疫區，管制區域內的植物、土壤、庭院垃圾或堆肥，除非經過許可，否則不得搬運出檢疫區之外。（編輯：高照芬）1110702

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族