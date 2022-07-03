烏東戰事加劇 最後重要據點利西昌斯克瀕臨淪陷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔／康斯季揚季尼夫卡3日綜合外電報導）烏克蘭在東部盧甘斯克（Luhansk）最後1個大型據點利西昌斯克（Lysychansk）戰事加劇，總統澤倫斯基幕僚坦承，這座城市可能淪陷。

澤倫斯基幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天表示，俄軍最終度過了北頓內茨克河（Siverskiy Donets River），從北邊接近利西昌斯克之中。

「這確實是一種威脅，我們將拭目以待，我不排除這裡的許多結果中的任何一個，這一兩天事情就會更明朗。」但阿列斯托維奇表示，奪下利西昌斯克對俄國戰略而言可能更加複雜，因為他們得聚焦在東部頓巴斯（Donbas）地區6大城市，軍力將更形分散。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天也在Telegram說，烏克蘭邊境附近的俄國城市貝爾哥羅德（Belgorod）今天也遭砲火波及，造成1棟住宅起火，3名傷者送醫。

俄羅斯正尋求將烏軍趕出頓巴斯的盧甘斯克和頓內茨克（Donetsk）。自2014年俄羅斯首次軍事干預烏克蘭以來，莫斯科支持的分離主義分子一直在與基輔作戰。

東部前線烏軍提及俄軍猛轟住宅區，基輔則表示，莫斯科對遠離東部主要戰場的城市加強飛彈攻擊，還故意襲擊平民地點。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，數千名平民被殺，城市被夷為平地，烏克蘭的西方盟友稱這是一場無端發動的侵略戰爭，但俄羅斯否認在蒲亭總統所謂的「特殊軍事行動」中針對平民。

俄羅斯軍隊歷經這場戰爭之中最慘烈的幾場戰役之後，上月占領了利西昌斯克的姐妹市北頓內茨克（Sievierodonetsk）。

盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）代表米洛什尼克（Rodion Miroshnik）告訴俄國電視台：「利西昌斯克已在控制之下，可惜還沒解放。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110703