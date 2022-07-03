更多編輯台推薦新聞：
金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健
娛樂

金曲幕後／蔡健雅華語歌后首輪勝出 黃宣歌王一票惜敗崔健

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
首頁 / 國際

俄稱拿下烏東大城利西昌斯克 盧甘斯克州全淪陷

2022/7/3 19:30（7/3 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍若拿下盧甘斯克州，對莫斯科侵略而言會是重要里程碑。（中央社製圖）
俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍若拿下盧甘斯克州，對莫斯科侵略而言會是重要里程碑。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國營的塔斯社（TASS）今天引述國防部的話稱，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市。

對於俄羅斯的說法，烏克蘭方面並未立即回應。俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍拿下利西昌斯克若得到證實，對莫斯科而言會是一個重要的里程碑。

路透社報導稱，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告此事。

俄羅斯國防部稍早曾表示，俄軍已占領利西昌斯克（Lysychansk）周圍的村莊，包圍該市，正在市內戰鬥。該部聲明稱：「俄軍和盧甘斯克人民共和國部隊在利西昌斯克市區內作戰，徹底擊潰被包圍的敵人。」

俄羅斯近期專注於將烏軍趕出頓巴斯（Donbas）的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地。自2014年俄羅斯首次軍事介入烏克蘭以來，莫斯科支持的分離派分子一直在與烏軍作戰。

目前打到烏克蘭總參謀部和國防部的電話無人接聽。烏國國防部對於要求該部作評論的電子郵件也未立即回覆。

俄羅斯國防部還表示，俄軍攻擊了烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）的軍事基礎設施，以及烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）市區外圍外國戰士使用的基地。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110703

延伸閱讀
烏東戰事加劇 最後重要據點利西昌斯克瀕臨淪陷俄鄰近烏克蘭城市貝爾哥羅德遭攻擊 至少3人喪命基輔州長：澳洲總理來訪 表態力挺烏克蘭美國資助翻牆軟體 助俄羅斯人連上遭封網站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏東戰事加劇 最後重要據點利西昌斯克瀕臨淪陷