俄稱拿下烏東大城利西昌斯克 盧甘斯克州全淪陷

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俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍若拿下盧甘斯克州，對莫斯科侵略而言會是重要里程碑。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯國營的塔斯社（TASS）今天引述國防部的話稱，俄軍和烏東分離派部隊已完全控制烏克蘭在盧甘斯克地區最後一個主要據點利西昌斯克市。

對於俄羅斯的說法，烏克蘭方面並未立即回應。俄烏戰爭已進行到第130天，俄軍拿下利西昌斯克若得到證實，對莫斯科而言會是一個重要的里程碑。

路透社報導稱，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已向總統蒲亭（Vladimir Putin）報告此事。

俄羅斯國防部稍早曾表示，俄軍已占領利西昌斯克（Lysychansk）周圍的村莊，包圍該市，正在市內戰鬥。該部聲明稱：「俄軍和盧甘斯克人民共和國部隊在利西昌斯克市區內作戰，徹底擊潰被包圍的敵人。」

俄羅斯近期專注於將烏軍趕出頓巴斯（Donbas）的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）兩地。自2014年俄羅斯首次軍事介入烏克蘭以來，莫斯科支持的分離派分子一直在與烏軍作戰。

目前打到烏克蘭總參謀部和國防部的電話無人接聽。烏國國防部對於要求該部作評論的電子郵件也未立即回覆。

俄羅斯國防部還表示，俄軍攻擊了烏東城市哈爾科夫（Kharkiv）的軍事基礎設施，以及烏國南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）市區外圍外國戰士使用的基地。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110703