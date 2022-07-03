俄鄰近烏克蘭城市貝爾哥羅德遭攻擊 至少3人喪命

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯靠近烏克蘭邊境的城市貝爾哥羅德今天發生多起爆炸，至少造成3人喪命，數十棟住宅建築受損。另外，烏國南部遭占領地區一處俄軍基地今天也遭到烏軍砲擊。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram發文稱，位在俄烏邊界以北約40公里的貝爾哥羅德市至少11棟公寓大樓和39棟民宅受損，其中5棟被摧毀。

葛拉特卡夫稍早曾表示正在調查這起「事件」，還說：「防空系統大概有起作用。」他說，至少4人受傷，其中2人住院，包括一名10歲男童。

俄羅斯國會上議院資深議員克利夏斯（Andrei Klishas）指控烏克蘭砲擊貝爾哥羅德，並要求嚴厲回應。他在Telegram寫道：「貝爾哥羅德平民喪生和民用基礎設施遭破壞，是烏克蘭直接侵略的行為，需予以包括軍事在內的最嚴厲回應。」

路透社無法獨立查證這些報導。烏克蘭方面並未立即對這些報導做出回應。

該市一名居民告訴路透社，爆炸發生在當地時間凌晨3時左右，「聲音很大，我跳起來，醒來後我非常害怕，開始尖叫」。

他說：「離我家約20公尺的住宅大樓被飛彈擊中…我們家所有窗戶都被震碎，門也被震出門框。」

貝爾哥羅德市擁有近40萬人口，是貝爾哥羅德州的行政中心。自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，多次傳出該市和其他與烏克蘭接壤地區遭到攻擊的報導，莫斯科指控基輔發動攻擊。

烏克蘭並未宣稱要對此前的攻擊負責，但形容這些事件為俄羅斯入侵的報應和「業障」（karma）。

另外，烏克蘭部隊今天也對南部被俄羅斯占領的城市梅利托波爾（Melitopol）發動30多次攻擊。

目前在烏克蘭控制地區的梅利托波爾市市長費多羅夫（Ivan Fedorov）透過影片在Telegram上稱，今晨3時和5時，烏軍對當地一處軍事基地進行超過30次以上的攻擊，致該基地「停擺」。

費多羅夫還表示，敵後抵抗活動也造成一列載有彈藥的俄羅斯裝甲列車昨天（2日）在梅利托波爾附近出軌。

俄羅斯新聞社（RIA）則報導，烏軍攻擊了梅利托波爾機場所在的地區，但未說明哪些設施受到打擊。RIA引述俄羅斯在當地所任命官員羅戈夫（Vladimir Rogov）的話說，烏克蘭使用多管火箭發射系統（MLRS）進行了兩次攻擊，發射16到18枚火箭。

俄羅斯在札波羅熱（Zaporizhzhia）地區所成立政府的首長巴里特斯基（Evgeny Balitsky）則在Telegram寫道：「砲彈落在機場範圍內，但沒有人員傷亡。」他還說，機場附近幾棟民宅遭到破壞。

路透社亦無法獨立查證這些報導。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110703