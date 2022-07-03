半島電視台記者身亡誰來查子彈？以巴說法不一

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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）半島電視台女記者阿克萊5月中彈身亡，巴勒斯坦昨天把子彈交給美方。以色列今天說會檢驗子彈，以確認是否為自家士兵開槍，但巴方稱已獲保證以色列不會參與彈道測試。

華府至今尚未評論，美國正在放國慶長週末假期。

路透社報導，以色列5月11日突襲約旦河西岸（West Bank）期間，半島電視台（Al Jazeera）巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）中彈身亡，以巴為此爭執不休，讓美國總統拜登（Joe Biden）本月的以巴行蒙上陰影。

巴勒斯坦指控以色列軍方蓄意殺害阿克萊；以色列矢口否認，說阿克萊可能是被流彈擊中，或是遭持槍對抗以軍的巴勒斯坦人槍殺。

以色列軍方發言人柯查夫准將（Ran Kochav）表示：「（彈道測試）不是給美國人做，而是由以色列測試，美國將全程派員在現場。」

柯查夫告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「幾天或幾小時內就能弄明白是不是我方誤殺她，或是持槍的巴勒斯坦人殺了她。若是我方致她於死，我們會承擔責任。」

但巴勒斯坦檢察總長哈提卜（Akram Al-Khatib）表示，測試地點會是在美國駐以色列大使館。

他告訴巴勒斯坦之音（Voice of Palestine）電台，「我們獲得美國協調人員保證，檢驗會是由他們進行，以色列方面不會參與」，還說他預期子彈將於今天歸還。

大使館發言人則說：「我們目前沒有任何新資訊。」

拜登預料7月13日至16日間會分別跟巴勒斯坦和以色列領袖會面。對以色列新總理拉皮德（Yair Lapid）來說，阿克萊案將是一次外交與內政的考驗。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110703