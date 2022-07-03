俄冰球選手和北美NHL簽約 傳因逃避兵役被捕

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）和北美職業冰球聯盟（National Hockey League, NHL）簽約的俄羅斯冰球好手費多托夫（Ivan Fedotov）傳出被控逃避兵役，在俄國被捕後身體不適，已送往軍醫院。

委任律師告訴俄羅斯新聞社（RIA），費多托夫5月才和費城飛人（Philadelphia Flyers）簽下一紙一年期入門合約。

新聞網站Fontanka.ru報導，在軍事檢察官辦公室的要求下，25歲的費多托夫遭逮捕，被送到入伍辦公室。費多托夫是今年在北京冬奧奪銀的俄國冰球隊守門員。

費多托夫的律師波諾馬瑞夫（Alexei Ponomaryev）昨天告訴俄羅斯新聞社，費多托夫1日被送到入伍辦公室，然後因身體不適轉送軍醫院。

波諾馬瑞夫表示：「就我了解，因為壓力的關係，他罹患胃炎。他感覺很不好，未被提供完整的醫療協助。」

波諾馬瑞夫否認對費多托夫逃避兵役的指控。

費多托夫2015年選秀被費城飛人挑上。上個球季，他領導莫斯科中央陸軍冰球俱樂部（CSKA Moscow）拿下大陸冰球聯盟（Kontinental Hockey League）冠軍加加林盃（Gagarin Cup）。

莫斯科中央陸軍冰球俱樂部發言人1日告訴路透社，目前在等待相關單位的正式訊息。「目前費多托夫和我們俱樂部並沒有合約義務的約束。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110703