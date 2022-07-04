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「死守只會帶來慘痛後果」 烏軍撤離利西昌斯克

2022/7/4 14:43（7/4 15:09 更新）
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俄羅斯軍方3日砲擊烏克蘭盧甘斯克地區，當地多棟建築遭到摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
俄羅斯軍方3日砲擊烏克蘭盧甘斯克地區，當地多棟建築遭到摧毀。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊總司令部今天表示，為了保護守軍性命，部隊已被迫撤離東部大城利西昌斯克（Lysychansk）。俄羅斯隨即宣布，烏東盧甘斯克（Luhansk）地區已獲「解放」。

烏克蘭武裝部隊總司令部稱部隊已被迫撤離利西昌斯克，「繼續死守這座城市會帶來慘痛後果；為了保護烏克蘭守軍性命，我們決定撤離」。

烏克蘭表示，戰術性撤軍可挽救士兵性命，讓軍隊重新集結，在西方長程武器助陣下吹起反攻號角。

但莫斯科表示，在占領鄰近城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）不到一週後攻占利西昌斯克，意味盧甘斯克已獲「解放」。俄羅斯說，將把盧甘斯克交給俄國在戰爭前夕承認獨立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

現在這場戰爭的重心，將轉到基輔仍大致掌有控制權的頓內茨克（Donetsk）地區。

澤倫斯基在今晚發布的影片中說：「我軍指揮官會從前線某些敵軍具有最優勢火力的地點把人撤走，利西昌斯克適用這種狀況。」

「靠著戰術以及現代武器補給的增加，我們會再回來。」

澤倫斯基說，俄羅斯正集中火力攻打頓巴斯（Donbas）前線，但烏克蘭會以美國提供的「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）等長程武器等回擊。

澤倫斯基表示：「保護我國士兵和人民，同等重要。我們會重整旗鼓，我們會收復失土；保護人民的重要性大過一切。」

俄羅斯放棄攻打烏克蘭首都基輔之後，攻勢集中在涵蓋盧甘斯克與頓內茨克的頓巴斯地區。

稍早俄國宣稱俄軍已占領利西昌斯克周邊村莊並包圍利西昌斯克之後，俄羅斯國防部表示，部長蕭依古（Sergei Shoigu）現已通知總統蒲亭，盧甘斯克獲得「解放」。

但倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員麥爾文（Neil Melvin）表示，俄羅斯試圖把盧甘斯克的進展 誇耀為這場戰爭的重大時刻，然而俄軍也為此付出高昂代價。

「烏克蘭的立場從來就不是保衛一切，他們一直試圖在做的是減緩俄羅斯攻勢，造成最大程度的傷害，同時累積能量進行反攻。」

俄國國防部今天也說，俄軍攻打了烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的軍事基礎設施。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110704

烏克蘭軍方3日證實消息說，烏克蘭軍隊被迫撤離東部城市利西昌斯克。（中央社製圖）
烏克蘭軍方3日證實消息說，烏克蘭軍隊被迫撤離東部城市利西昌斯克。（中央社製圖）
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