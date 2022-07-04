土耳其官員證實攔下俄輪 調查是否載運盜來穀物

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（中央社安卡拉4日綜合外電報導）土耳其一名高階官員今天表示，土國在黑海外海攔下一艘懸掛俄羅斯國旗的貨輪，正在調查烏克蘭所稱該船載有盜竊來的穀物是否屬實。

烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）昨天告訴烏國電視台，土耳其海關扣留了俄羅斯貨輪「芝貝克．霍利號」（Zhibek Zholy）。根據官員說法以及路透社看到的文件，烏克蘭先前央請土耳其扣留「芝貝克．霍利號」。

包德納爾稱，調查人員今天將召集會議，決定這艘船的命運，烏克蘭希望沒收其穀物。

基輔指控莫斯科在俄軍占領的烏克蘭領土竊取穀物。土耳其高階官員說：「應要求，名為芝貝克．霍利號的船隻在卡拉蘇港（Karasu）外被攔下。」「正在徹底調查相關指控。穀物上並沒寫它屬於誰。」

官員說，土耳其正就此事與俄羅斯、聯合國和第3方進行接觸。

路透社記者昨天看到這艘船停泊在土耳其西北部薩卡里亞省（Sakarya）的卡拉蘇港外，距海岸約1公里。當時船上或附近其他船隻皆無明顯動靜。

烏克蘭外交部官員1日援引烏國海事管理局的情報告訴路透社，這艘貨輪載重噸位7146噸，在俄羅斯占領的烏南港口伯德揚斯克（Berdyansk）裝載第一批重約4500噸烏克蘭穀物。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110704