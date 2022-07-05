法國自敘利亞難民營接回51婦孺 部分疑涉恐怖罪行

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國外交部表示，自2019年伊斯蘭國（IS）垮台以來，法國政府已從關押聖戰士嫌疑分子家屬的敘利亞難民營接回35名兒童和16名母親，這些母親被列為恐怖罪行嫌疑人。

法新社報導，法國外交部發布聲明指出：「法國政府今天接回35位來自敘利亞東北部難民營的法籍未成年人，以及同樣來自這些難民營的16位母親。」

外交部又說，接回的未成年人已交由兒童保護機構託管，母親則會面臨司法程序，可能因恐怖主義犯行遭到起訴。這16名母親中14人是法國公民，另兩人是有法國公民身分兒童的母親。

人權團體長期敦促法國政府接回約200名遭關押的兒童。這些兒童在戰亂期間跟隨父母前往或出生於伊斯蘭國領土內。

這些兒童被拘留在敘利亞東北部由庫德族管理的難民營中，營養不良與患病的情況很普遍。

拯救兒童基金會（Save the Children）去年9月的報告指出，最大且最擁擠的難民營之一是霍爾（Al-Hol），該難民營中平均每周就有兩個兒童死亡。

法國政府表明處理此事時安全是首要顧慮。法國曾遭受一系列來自伊斯蘭國聖戰士的攻擊，包括2015年11月發生在巴塔克蘭劇場（Bataclan）音樂廳及巴黎其他地方的攻擊行動，共造成130人喪生。

其中許多兒童與可能構成危險的父親或母親待在一起，法國政府堅持法國公民必須面臨本地司法的審判。

在今天的行動以前，法國政府自2016年起已接回126名兒童。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110705