更多編輯台推薦新聞：
整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
安倍晉三遇刺
首頁 / 國際

安倍晉三遺體預定中午抵東京住家 12日舉行葬禮[影]

2022/7/9 11:05（7/9 11:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，載有遺體的靈車9日清晨駛離奈良縣醫院，妻子安倍昭惠（後）也搭車返回東京。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，載有遺體的靈車9日清晨駛離奈良縣醫院，妻子安倍昭惠（後）也搭車返回東京。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三昨天遭槍擊身亡，載有遺體的靈車今天清晨駛離奈良縣醫院，預定中午抵達東京涉谷自宅。媒體報導，據知安倍的葬禮將於12日舉行。

日本TBS電視台報導，位於涉谷的安倍自宅門前，今天上午通行的行人稀少，進出住宅的相關人士也不多，但聚集了大量媒體等待靈車抵達。

據知首相岸田文雄今天行程包括前往山梨縣和新潟縣助選，但正在調整行程，以前往安倍家弔唁。

富士電視台新聞網（FNN）報導，據知情人士透露，安倍晉三的守靈活動將在11日舉行，葬禮將於12日舉行，只有相關親屬參加。

日本明天將舉行參議院選舉，即使安倍晉三昨天在奈良一場助選演說活動中遭槍擊身亡，競選活動仍繼續進行。不過，據知岸田周邊將會加強維安。

官邸相關人士指出，岸田發表街頭演說時，將擴大聽眾與岸田之間的距離，也避免讓他在演說前後與民眾接觸。

此外，部分候選人也選擇待在選舉車上發表演說，不再下車與民眾接觸，各方面加強維安警戒。（譯者：戴雅真）1110709

延伸閱讀
安倍晉三遭槍擊不治 妻子趕赴見最後一面安倍晉三縱橫日本政壇近30年 在任最長首相山上徹也槍殺安倍晉三動機待釐清 春天製槍疑似預謀感念安倍晉三對台貢獻 政府及公立學校11日下半旗NHK：據信載有安倍晉三遺體靈車駛離醫院美學者：安倍晉三擁護民主 首位大國前領導人公開挺台灣安倍晉三遇刺 警方從嫌犯家中扣押數把槍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NHK：據信載有安倍晉三遺體靈車駛離醫院