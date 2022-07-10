睽違兩年 馬德里LGBTI+驕傲大遊行號召60萬人熱情參與

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馬德里LGBTI+驕傲大遊行隊伍前鋒，由西班牙首位擔任市議員的變性人士安東內利 （Carla Antonelli）（隊伍第一排身著白衣高舉扇子）打頭陣，拉出印著活動訴求「面對仇恨：能見度、驕傲、抗戰」的長旗。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年7月9日

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（中央社記者胡家綺馬德里10日專電）歐洲最盛大的馬德里LGBTI+驕傲大遊行，因疫情暫停2年後再度舉行，9日晚間共號召60萬人重返街頭，熱情響應活動訴求「面對仇恨：能見度、驕傲、抗戰」，為驕傲週活動帶來高潮。

過去2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，馬德里LGBTI+驕傲週（Madrid Orgullo，簡稱MADO）縮小規模舉行。今年全面恢復常態舉行，自1日開跑進行到10日閉幕，期間包含一系列慶祝活動，如免費演唱會、國際人權會議、在同志社區「雀卡」（Chueca）舉辦的高跟鞋賽跑等。

整場城市慶典以9日晚間在市中心舉行的「LGBTI+驕傲大遊行」進入活動高潮。根據國家報（El País）報導，今年大遊行共號召超過60萬人重返街頭，與2019年相比，多了30萬人參與。

9日遊行隊伍包括100個組織團體和40台花車，晚上7時從阿托查（Atocha）車站出發，行經天黑後打上彩虹燈光呼應的西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles），於9時在終點站哥倫布廣場（Plaza de Colón）朗讀宣言，直到深夜12時才結束。

記者在遊行現場訪問來自馬德里當地的「娘娘腔3人組」（Marica，西班牙文對男同志的貶稱），連續參加遊行20年的他們表示，今年的大遊行比往年商業化，「但是多些商業團體參與，對提高LGBTI+社群的能見度，也是好事」。

目前在柏林旅居的台灣青年藝術家詹嵐伊告訴中央社，她去過巴黎和米蘭的驕傲大遊行，可以保證台灣的驕傲遊行並不會輸給歐洲，主體性裝扮皇后甚至比歐洲更有創意。「馬德里的版本則是生意盎然，整座城市變身一場熱鬧的大型派對」。

西班牙左翼聯合政府，包括社會勞工黨（PSOE）和我們可以黨（Podemos），都參與這場遊行。4位中央政府官員共襄盛舉，包括公開男同志身分的內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）、平權部長孟蒂羅（Irene Montero）等。

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屬於保守派人民黨（PP）的馬德里市長馬蒂內茲-艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）和自治區主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso），對於LGBTI+平權運動向來採取消極態度，今年皆未出席遊行活動，亦一反常態沒有在向來活躍的社群媒體上發言，招致運動人士批評。

馬德里LGBTI+驕傲週活動，是西班牙LGBTI+社群（男女同志、雙性戀、跨性別、雙性人，+含括更多元的性少數族群，例如酷兒、無性戀、泛性戀等）年度盛事。2007年的歐洲驕傲節（Europride）選在馬德里舉辦， 2017年更被選為世界驕傲節（WorldPride）舉辦地，根據主辦單位統計，當年約有100萬人參與大遊行。（編輯：黃自強）1110710

西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）在天黑後打上彩虹燈光，呼應LGBTI+驕傲遊行主題。民眾在廣場上一面唱歌跳舞，一面等待遊行花車經過。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年7月9日

來自馬德里當地的「娘娘腔3人組」（Marica，西班牙文對男同志的貶稱），已經連續20年參加馬德里LGBTI+驕傲遊行，今年也穿著特別訂做的T恤，前來共襄盛舉。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年7月9日

許多孩童也隨家人參與遊行，體驗西班牙LGBTI+社群年度盛事，從小學習平權觀念，實踐遊行的公民權益。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年7月9日