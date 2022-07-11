疫情升溫 韓國總統暫停非正式記者會

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（中央社首爾11日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅辦公室今天以COVID-19感染人數攀升為由，宣布總統將暫停5月上任以來幾乎每天舉行的非正式媒體簡報會。此外，一項民調顯示，尹錫悅的支持率滑降。

尹錫悅尋求加強透明度，打破多年傳統， 每天讓記者「圍訪」，如今黨內傳出醜聞，出現動盪，讓媒體圍訪作法也隨之結束。

韓國民調機構Realmeter今天公布的最新民調顯示，尹錫悅滿意度為37%，自6月首週逾52%滑降，不滿意度為57%。

尹錫悅辦公室在聲明中表示，對總統的其他採訪也將受限；發言人對總統的活動，主要將改以書面稿、照片和錄影發布，而不舉行面對面的簡報會。

聲明說：「由於感染性疾病易於擴散，我們請求大家諒解。」

衛生當局警告，韓國正面臨新一波疫情，部分專家預測未來幾週將出現數以萬計新病例。

韓國今天通報，新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1萬2693例，累計總數為1852萬4583例； 新增18人不治，自疫情爆發以來累計病亡人數為2萬4661人。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1110711