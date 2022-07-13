巴拿馬示威延燒 政府憂衝擊經濟與觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴拿馬市13日綜合外電報導）儘管巴拿馬政府已宣布調降燃料及部分食物價格，昨天仍有數以千計民眾再次上街遊行，抗議通貨膨脹上升與政府貪污。政府憂心抗議風潮會衝擊經濟與觀光。

法新社報導，這個中美洲國家數個工會號召的示威活動已持續2周，造成部分重要公路封閉。

巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）11日宣布，自15日起，私家汽車的汽油價格調降至每加侖3.95美元，較6月底價格下滑24%。他也表示，政府將起草一項凍漲10幾種基本食品價格的法令。

然而，多個工會表示，示威將會持續下去，直到物價普遍下降及汽油價格低於每加侖3美元。

首都巴拿馬市抗議群眾昨天從市中心的波拉斯公園（Porras Park）一路遊行至戒備森嚴的國民議會（National Assembly）大樓。許多人手拿巴拿馬國旗以及寫有標語的橫幅，內容包括「腐敗吞沒了我的國家」、「我們想要誠實的統治者」或「錢去哪裡了？」

來自恩戈貝布格勒自治區（Ngabe Bugle）的男性原住民抗議人士加耶哥斯（Sergio Gallegos）告訴法新社：「生活開銷是使人們走上街頭的原因。」

首都西邊城鎮拉丘雷拉（La Chorrera）也有群眾抗議，他們在連接巴拿馬及中美洲其他國家的泛美公路（Inter-American Highway）上遊行。

巴拿馬安全部長皮諾（Juan Pino）昨天「呼籲要理智」，讓「社會安定」凌駕「任何分歧」。

這波抗議風潮使巴拿馬政府及商業部門擔憂，經濟活動恐將衰退，或會衝擊旅遊產業。

南美國家厄瓜多民眾上月同樣為抗議燃料價格走上街頭。厄瓜多央行表示，持續18天的抗議活動使國家損失超過10億美元（約新台幣298.7億元）。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：林治平）1110713