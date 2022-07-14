家族集團疑涉財報不實 川普與子女3人下週作證

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（中央社紐約13日綜合外電報導）知情人士透露，美國前總統川普預計下週將在紐約為川普家族企業涉嫌詐欺的民事調查中作證，而非原定的15日出庭。

這名知情人士說，川普長女伊凡卡．川普（Ivanka Trump）和長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）下週也將出庭作證。

根據6月8日公布的法庭文件，川普和他的長子長女將自7月15日起出庭作證，並於隔週完成證詞。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的發言人不予置評。

民主黨籍的詹樂霞今年1月表示，調查發現，川普集團（Trump Organization）浮報多項資產價值，以向銀行取得貸款；之後在報稅時，又低報資產價值以減低稅賦的重要證據。川普集團經營旅館、高爾夫球場及其他房地產事業。

川普和子女3人先前一直竭力避免在詹樂霞的調查中宣誓作證。他們將不會公開作證。

川普委任律師哈巴（Alina Habba）未回應置評請求。川普子女的律師也拒絕評論。

共和黨籍的川普否認自己有任何不法行為，抨擊這些調查具有政治動機。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：劉文瑜）1110714