西班牙抗通膨推大眾運輸 9月起火車免費搭4個月

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（中央社馬德里13日綜合外電報導）西班牙為因應能源價格與通膨飆漲，先前已經實施公營大眾運輸系統半價，現在當局更進一步，宣布部分路線9月起完全免費。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，9月起，乘客搭乘西班牙國家鐵路（Renfe）多種火車完全免費。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布，9月1日起至年底，中短程鐵路服務（Cercanías、Rodalies、Media Distance）將完全不收費。

西班牙國營頻道TVE報導，免費提供的僅有回數票，不包含單程或長途票，而回數票包括至少10趟來回。

西班牙交通部表示：「在能源和燃料價格持續上揚的特殊情況下，這項措施最大程度地鼓勵使用集體公共交通工具，以安全、可靠、舒適、經濟和可持續的交通工具保障日常通勤所需。」

西班牙政府先前承諾，會把國營運輸的公共交通費用降低50%。

西班牙並非唯一採取措施降低公共運輸成本的歐洲國家，上月德國推出9歐元坐到飽的大眾運輸月票，可搭乘全國各地的地方和區域運輸，此為政府能源補助計畫一環，將持續實施到8月底。

奧地利也在2021年底推出適用全國所有公共交通工具的「氣候票」（Klimaticket），目的在鼓勵人們不要開車。

「氣候票」折扣相當大，每年只需1267美元（1095歐元），相當於每天只要3.5美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110714