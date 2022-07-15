沙烏地Q2進口俄燃料油翻倍 反手增釋原油出口

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（中央社莫斯科/倫敦/杜拜14日綜合外電報導）根據數據與交易商說法，世界第一大石油出口國沙烏地阿拉伯在第2季進口的俄羅斯燃料油數量翻倍，用以發電來滿足夏季降溫需求，並增加釋出本身的原油出口。

俄羅斯入侵烏克蘭後受到國際制裁，買家減少之下，一直以折扣價出售燃料油。

路透社經由金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）Eikon平台取得的船隻追蹤數據顯示，沙烏地阿拉伯在今年4月到6月經由俄羅斯和愛沙尼亞的港口，進口了64萬7000噸的俄國燃料油，高於前一年同期的32萬噸。

而2021年全年，沙國進口了105萬噸的俄羅斯燃料油。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯能源部都拒絕對此作評論。

沙特阿拉伯幾年來一直進口俄羅斯燃料油，如此可以減少為產品提煉原油的需求，及降低發電所需油量，沙國因此可留下更多未提煉原油，以更高價格在國際市場上銷售。

在夏季高溫時為了降溫，沙國仰賴石油來滿足電力需求。天然氣雖可提供潔淨的發電燃料，但一些沙國城市距離天然氣田遙遠。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110715