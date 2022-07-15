新加坡央行上調通膨預測 再度緊縮貨幣政策

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（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）通貨膨脹持續升溫，新加坡金融管理局（央行）上調全年通膨率預測，預期核心通膨將介於3%至4%、整體通膨介於5%至6%。同時，金管局也再度宣布緊縮貨幣政策，因應通膨壓力。

金管局昨天發表貨幣政策聲明表示，將進一步緊縮貨幣政策，以因應價格上漲壓力。隨著通膨壓力升溫，這是金管局自去年10月以來，第4度宣布緊縮貨幣政策。

星媒報導，金管局宣布將新幣名目有效匯率（NEER）的中點調高至目前匯率水平，而斜率（slope）及寬度範圍維持不變。

新加坡以新幣名目有效匯率而非利率作為主要貨幣政策工具，藉由調整斜率、寬度和中點，決定新幣對新加坡主要貿易夥伴貨幣的走勢。

金管局表示：「這項最新政策加上先前的緊縮措施，應有助減緩通膨走勢，確保中期價格穩定。」

有鑒於整體通膨壓力在未來幾個月將持續居高不下，金管局也上調通膨率預測。核心通膨預測從先前2.5%至3.5%調高至3%至4%，整體通膨預測從4.5%至5.5%調升到5%至6%。

此外，根據新加坡貿工部發布最新數據，初估星國今年第2季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.8%，略高於第一季的4%。

「海峽時報」（The Straits Times）引述專家表示，經濟成長未如預期，金管局的最新措施顯示，目前新加坡政策重點可能已轉向對抗通膨升溫，而非刺激成長。（編輯：周永捷）1110715