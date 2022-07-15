小象跌排水孔媽媽昏迷在旁 泰國上演戲劇性救援[影]

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影片來源：Daily Mail

（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國近日有一頭小象跌進排水孔受困，且大象媽媽因鎮靜劑藥效發作昏迷在旁，當地獸醫和國家公園工作人員出動吊車、挖土機並對象媽媽進行CPR，戲劇性成功救援象媽媽和小象。

這起13日的救援任務是在泰國坤西育省（Nakhon Nayok）一場滂沱大雨中進行，當時有一頭年僅一歲的小象寶寶掉進路邊排水孔。

當地國家公園的工作人員表示，焦急的大象媽媽在旁守著她孩子，但在鎮靜劑藥效發作後也倒了下去。

救援人員先用吊車把大象媽媽拉起來，然後爬到她身上進行心肺復甦術（CPR），同時也用挖土機清理泥土，讓象寶寶能從濕滑的泥濘中爬出排水孔。

之後小象到媽媽身邊喝起奶來，大象媽媽也很快恢復了知覺，然後牠們就馬上返回野外棲地。

這次的救援行動耗費超過3個小時才完成。

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天空新聞網（Sky News）、每日郵報 （Daily Mail）報導，考艾大山國家公園 （Khao Yai National Park）獸醫查南亞（Chananya Kanchanasarak）說：「當象媽媽在附近時，我們無法靠近象寶寶，所以我們給象媽媽打了3劑鎮靜劑，但藥效發作時，她走向寶寶且昏了過去，並撞到頭部。」

查南亞表示，這是「我們執行過最令人難忘的救援任務之一」。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1110715