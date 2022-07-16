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烏克蘭國防部：約7成俄飛彈鎖定非軍事目標

2022/7/16 12:46
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）說，高達70%的俄羅斯飛彈攻擊是針對和平城市與非軍事目標。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫圖茲雅尼克今天說，只有30%的俄羅斯飛彈攻擊是針對軍事目標。

他說：「其餘的70%攻擊是俄羅斯蓄意攻擊和平城市。俄羅斯應該被認定為恐怖主義國家。」

他又說：「阻止這種飛彈攻擊恐怖事件的唯一辦法，就是摧毀俄羅斯朝烏克蘭發射的飛彈。」

莫圖茲雅尼克說，中部城市文尼察（Vinnytsia）14日遭到攻擊時，防空系統發揮了作用。

他說：「5枚飛彈中有2枚遭到擊落。如果我們有更強大的現代防空武器，我們可以摧毀更多俄羅斯飛彈。今日，我們需要現代防空系統。」

他又說，高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）在前線派上用場，有30多個俄軍後勤設施被摧毀。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110716

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