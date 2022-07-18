印第安納購物中心傳槍響 凶嫌奪3命遭旁觀者擊斃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國印第安納州一家購物中心今天驚傳槍響，單一槍手開槍擊斃3人、傷及另外2人，但槍手隨後遭一名旁觀者擊斃。

綜合法新和路透社報導指出，印第安納州格林伍德市（Greenwood）市長邁爾斯（Mark Myers）在聲明中說，「格林伍德公園購物中心（Greenwood Park Mall）今天傍晚發生大規模槍擊事件。目前有3人喪命」。

邁爾斯說，槍手是被一名「帶槍人士」擊斃。

「印第安納波利斯明星報」（Indianapolis Star）報導，格林伍德市警察首長伊松（Jim Ison）說，「今天真正的英雄是（購物中心）美食街的一名合法持槍的公民，得以在槍手一犯案就出手阻止」。伊松形容，這名持槍的旁觀者是一名22歲男子。

根據報導，凶嫌帶著一把步槍和數個彈匣獨自犯案。

警方並未公布受害者、槍手或旁觀者的姓名。事件發生時，購物民眾和購物中心員工在槍聲中四處逃竄尋找掩護。

格林伍德市警方在他們的臉書（Facebook）專頁分享一則貼文，尋求這起槍擊事件的目擊者聯繫相關部門提供消息。

美國槍枝暴力沉痾難愈又添新傷，根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站資料，每年約有4萬人命喪槍下。

在此之前，一名槍手4日在芝加哥一處富裕郊區舉行的國慶遊行中開火，造成7人死亡、至少30多人受傷。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，美國5月也發生兩起大規模槍擊事件。紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市5月14日發生槍擊血案，釀10死3傷；5月24日的德州尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案則奪走19名學童和兩名教師的性命。

美國槍枝暴力事件近來激增，再度挑起全美對槍枝管制的激烈辯論。美國聯邦眾議院委員會本週將就一項禁止攻擊性武器的法案，展開近20年來首次表決。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110718