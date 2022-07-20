印尼母親為腦癱子女爭取醫用大麻治療 法庭駁回

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3名有腦性麻痺子女的母親在公民團體支持下，2020年對印尼嚴厲的反毒品法提出司法審查，爭取以醫療用大麻治療症狀。（中央社檔案照片）

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（中央社雅加達20日綜合外電報導）印尼憲法法庭由9位法官組成的小組，今天駁回對反毒品法的司法審查。本案原本將為醫療用大麻合法化鋪路。

路透社報導，3名有腦性麻痺（又稱腦癱）子女的母親在公民團體支持下，2020年對印尼嚴厲的反毒品法提出司法審查，爭取以醫療用大麻治療症狀。

法官表示，目前的研究成果不足以支持原告，但呼籲政府「立即」展開麻醉品用於醫療的研究。

法官蘇哈托約（Suhartoyo）表示：「法院必須強調，政府得馬上跟進…（研究）成果將影響政策，包括在本案中，是有可能改變法律的。」

原告主張，憲法保障公民有權獲取醫療服務，以及享受科技發展的益處，不允許麻醉品用於醫療等同侵害公民權利。

印尼反毒品法在全球來說極為嚴格，持有或販運大量毒品可能面臨終身監禁或死刑等懲罰。

一名13歲腦癱女子的母親桑蒂（Santi Warastuti）在雅加達市中心的忙碌街道上，呼籲讓大麻合法用於醫學研究，使這個議題近期開始流行起來。

這名43歲母親在網路上爆紅，她在人來人往的大街上舉著標語：「求救，我的孩子需要醫療用大麻。」

印尼國會近期討論，將對醫療用大麻的益處進行全面研究，修訂相關管理法律。

泰國2018年成為這個地區最早通過醫療用大麻的國家，並於今年開放種植和消費。（實習編譯：謝玉琦/核稿：楊昭彥）1110720