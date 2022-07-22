通膨掀裁員潮 美國7-Eleven裁撤約880人
2022/7/22 17:34
（中央社紐約21日綜合外電報導）跨國連鎖便利商店集團7-Eleven發言人今天表示，在組織結構最終定案後，已在美國裁減約880位員工。
7-Eleven的母公司是日本7&I控股公司（Seven & i Holdings）。發言人透過電子郵件告訴路透社，美國7-Eleven已裁減在德州爾文（Irving）和俄亥俄州埃農（Enon）服務中心與現場支援部門員工。
美國通膨壓力不斷擴大帶來持續性衝擊，近來已有許多公司設在美國的企業宣布裁員。
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7-11發言人說：「在以210億美元收購Speedway之後，我們的整合工作已進行一年多，並已取得重大進展。與任何整合一樣，我們的做法也包括評估合併後的組織結構。」
在2020年，日本7&I控股公司同意以210億美元收購美國煉油廠馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）的加油站事業Speedway。透過這筆交易，7-Eleven在美國和加拿大的門市數量增加到1萬4000家左右。（譯者：陳怡君/核稿：陳正健）1110722
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