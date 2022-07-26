秋葉原隨機殺人事件後 日本類似犯行層出不窮

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日本男子加藤智大2008年6月在東京秋葉持刀殺害7人，2022年7月26日被處決。圖為事發現場。（共同社）

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（中央社東京26日綜合外電報導）犯下日本秋葉原隨機殺人事件的死囚今天伏法，這起發生在2008年、震驚日本社會的事件後，也引發其他犯嫌模仿犯案。類似的隨機殺人及傷人事件，在日本社會始終層出不窮。

日本放送協會（NHK）報導，2008年在東京都秋葉原街上隨機殺害7人，被判處死刑定讞的加藤智大今天上午已伏法。這是首相岸田文雄內閣上任後，繼2021年12月第2度執行死刑。

家住秋葉原附近的70多歲女性回想說，當年隨機殺人事件發生後，自己對人多聚集的地方就感覺很恐怖。她說，「雖然覺得死刑很可怕，但從犯行內容來看，也是沒有辦法的事」。

事發當年就讀高中的30多歲男性說，當天本來計劃去秋葉原，雖然看到新聞後沒去，但事後也會想到自己可能遇到這樣的事件。

他說，事發後的秋葉原可以看到大批警察巡邏，改變了整個街道的氛圍，「這次執行死刑的速度比其他事件來得快，令人吃驚」。

今天伏法的加藤智大2008年先駕駛貨車在秋葉原鬧區衝撞路人，再下車持刀砍殺，總計造成7死10輕重傷慘劇，之後被依殺人等罪嫌起訴，2015年死刑定讞。

2008年6月發生的秋葉原隨機殺人事件後，日本又接連發生多起隨機殺傷人事件。

2008年7月，一名打工的女大學生在東京都八王子市車站大樓內書店，遭不認識的男子持刀刺死，另一名女性顧客也被砍傷。

犯嫌事後供稱「殺誰都好」，因為看到秋葉原隨機殺人事件等新聞後，心想如果用刀子就能輕易殺死人。

2009年7月，大阪一處營業中的小鋼珠店遭人潑灑汽油縱火，造成5死10人輕重傷，當時店內有超過百人。法院定讞判決中認定，「這是鎖定週日小鋼珠店有計畫性的隨機殺人」。

2010年，廣島縣的馬自達汽車工廠內，一名前男員工駕車衝撞造成1死11輕重傷的事件。犯嫌被依殺人等罪嫌起訴後，在法庭上供稱因為看了秋葉原事件的報導，所以有駕車衝撞的想法。

2016年7月，位於神奈川縣相模原市綠區的身障者設施「津久井山百合園」，發生19人遭殺害、27人輕重傷的慘劇。凶嫌行凶動機據稱是出於「極端的優生學」，希望世界上不要有身障人士。

2021年8月，犯嫌在東京的小田急線電車車廂內，持刀砍傷乘客。

2021年10月，又發生犯嫌在京王線電車車廂內砍傷乘客，並在車廂內縱火事件。

2021年12月，大阪市一間診所遭人縱火，釀成26人死亡慘劇。類似的隨機殺人或傷人犯行，在日本社會始終層出不窮。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110726