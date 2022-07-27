美洲國防部長會議 巴西重申尊重民主體制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）第15屆美洲國防部長會議今天在巴西首都巴西利亞開幕，巴西國防部長諾蓋拉表示尊重「美洲民主憲章」的中心目標，加強和維護民主國家的民主體制。

諾蓋拉（Paulo Sérgio Nogueira）在開幕式上簡短演講，重申巴西尊重「美洲國家組織憲章」和「美洲民主憲章」的價值觀、原則和機制。

「美洲民主憲章」第一條規定了「憲章」的宗旨和目標：「美洲人民有民主的權利，其政府有義務促進和捍衛民主。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也在演講中捍衛民主，表示整個南半球可以更繁榮、民主和安全，而民主越深入，該地區就更安全。

奧斯汀表示，美洲國家不僅因地理而團結在一起，也因共同利益和共同價值觀，對人權和人的尊嚴的深刻尊重，以及對法治的承諾和對民主的奉獻而脣齒相依。

根據巴西國防部公布的時程表，會議舉行3天，28日活動最後一天，34個與會國家的部長將簽署「巴西利亞宣言」，強調各國作出的承諾和會議期間進行的討論結論。

巴西10月將舉行總統大選，諾蓋拉6日出席眾議院外交委員會聽證會表示，電子投票系統需要不斷改進，但否認軍方對選舉進程表示懷疑。

巴西高等選舉法院（TSE）去年9月成立選舉透明委員會，旨在討論可進一步擴大選舉透明度和安全性的措施，巴西軍方也是委員會成員之一。

尋求連任的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在沒有證據的情況下一直在對電子投票箱提出懷疑，說它們不可審計（實際上可以），捍衛使用紙製投票匭，被選舉法院視為「倒退走」。

14日諾蓋拉出席參議院聽證會表示，任何時候軍隊都不會介入10月選舉的審查工作，並且會嚴格遵循高等選舉法院的選舉過程準則。（編輯：馮昭）1110727