電動車到太空 馬斯克事業版圖大私生活遭檢視

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（中央社記者周世惠舊金山26日專電）上市公司老闆是公眾人物，如何處理個人事務是外界觀察公司治理的一種方式。擁有從電動車到太空多家公司和9名子女的世界首富馬斯克傳出介入好友布林的婚姻，他的私人行徑被美媒嚴格檢視。

據傳馬斯克（Elon Musk）和搜尋引擎龍頭Google（谷歌）共同創辦人布林（Sergey Brin）之妻夏納翰（Nicole Shanahan）有過短暫外遇，這起科技名人圈的八卦由「華爾街日報」（WSJ）在上週末首先披露。

世界首富的私生活外人無權過問，不過美國老字號的財經媒體華爾街日報、以及報社幕後的勢力，把鎂光燈焦點放在全球最有權力之一的科技富豪、檢視其私生活或許有原因。

特斯拉（Tesla）是全世界最有價值的車廠品牌之一，馬斯克是未來電動車和自動駕駛技術的第一人；他領軍的太空事業SpaceX計畫把真人送上太空甚至移民火星；Neuralink是一家他旗下的大腦晶片新創公司。

若非野心勃勃的人很難擁有這樣的事業格局。不過截至目前馬斯克的諸多行徑引發外界質疑。

美國有線電視新聞網CNN於25日指出，馬斯克被指控曾向SpaceX一名空服員暴露自己、但他否認；他的一個孩子公開反對他；一名前特斯拉員工控告公司助長性騷擾風氣；當部分員工打算組工會時，特斯拉付錢給一家外部公司監督員工在臉書的互動情形。

CNN評論，上市公司執行長是公眾人物，他們處理私生活的方式，也是外界深入了解他們如何掌管公司的角度之一。

儘管針對最新的這起桃色糾紛，馬斯克25日推文否認介入布林婚姻，自稱瘋狂工作、沒有太多時間出軌欺騙，還自爆「很久沒有性生活」。

然而，他是一位多產的父親，總共生了10個孩子，長子在10週大時過世。

他說過希望幫助世界解決「人口不足危機」。他與前妻、加拿大籍作家朱斯蒂娜．威爾森（Justine Wilson）在第一個孩子猝死之後，透過人工受孕生下之後5個孩子。

與馬斯克生育兩個孩子的加拿大音樂藝術工作者格萊姆斯（Grimes）日前向「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌表示，他們兩人的女兒是經由代理孕母生下的。

「財經內幕 」（Business Insider）取得的法院文件在7月稍早報導，馬斯克與旗下大腦晶片新創公司Neuralink主管齊利斯（Shivon Zilis）的一對雙胞胎去年11月誕生，時間點比格萊姆斯女兒的生日早一個月，齊利斯以什麼方式受孕引發好事者猜測。

撇開八卦不談，對市場衝擊更大的是個人事務與專業決定的衝撞。以華爾街日報的報導，在得知馬斯克的背叛後，布林要求財務顧問出售所有和馬斯克公司相關的財務投資，儘管數字不得而知，消息仍可能讓股東不安。

隨著馬斯克購買社群媒體推特（Twitter）案破局，10月將會進入官司戰，關於馬斯克的一言一行，不僅會繼續有觀眾且巧妙地牽動公司治理。（編輯：馮昭）1110727